Fahrradsattel statt Autositz: Graz baut Highways für Radler

Ab 2021 soll das Radwege-Netz in und um Graz neu aufgestellt werden. Angedacht sind Rad-Highways aus den Umlandgemeinden in die Landeshauptstadt, auf denen sportliche Fahrer oder solche auf E-Bikes auch locker mit 30 km/h unterwegs sein können sowie Schnellverbindungen innerhalb der Stadt. Damit soll der Radverkehrsanteil von derzeit 17 Prozent zumindest verdoppelt werden.

Je 50 Millionen Euro investieren die Stadt Graz und das Land Steiermark in das Vorhaben. Damit will ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl die Vorbilder Amsterdam oder Kopenhagen nicht nur ein-, sondern sogar überholen: Bezogen auf die Einwohneranzahl würden in Amsterdam elf Euro und in Kopenhagen 21 Euro pro Kopf für Radinfrastruktur aufgewendet in Graz seien es künftig 33 Euro. „Das wird international Aufsehen erregen“, vermutet Nagl.

Mutig sein

Bis auf die Finanzierung steht allerdings noch nichts, die exakte Verkehrsplanung beginnt erst. „Man wird mutig sein müssen, um dem Radverkehr jenen Stellenwert zu geben, den er braucht“, prophezeit SPÖ-Verkehrslandesrat Anton Lang. „Man wird über Dinge diskutieren müssen, die heute nicht so populär sind.“