Ein Leben lang Studieren: Es gibt viele Gründe für eine lange Studiendauer

Die Studienzeit ist die beste Zeit des Lebens, heißt es immer wieder. Bei manchen geht diese "beste Zeit" schnell vorbei, bei anderen dagegen dauert sie nahezu ewig und endet manchmal nie - zumindest nicht mit einem Abschluss.

Der Schlüssel für ein schnell absolviertes Studium liegt in der Zahl der absolvierten ECTS. Dabei handelt es sich um das Erfassungssystem für zu erbringende Leistungen. 180 ECTS müssen Studierende erbringen, um ein Studium abschließen zu können.

Erreichen Studierende mit ihren Leistungen 60 ECTS im Studienjahr, studieren sie in der Mindeststudienzeit von drei Jahren - also vergleichsweise schnell. Der Schwellenwert aber ist die 16-ECTS-Marke. Studierende, die in einem Studium mehr als 16 ECTS im Studienjahr absolvieren, studieren prüfungsaktiv. Studien, in denen weniger als 16 ECTS erbracht werden, sind prüfungsinaktiv.

Budget

Der Wert ist aber nicht rein ideel, sondern an dieser 16-ECTS-Marke wird die Budgetierung geknüpft. Laut Universitätsfinanzierungsverordnung werden in der Budgetsäule Lehre 96 Prozent der Mittel über prüfungsaktive Studien vergeben. Wer langsam studiert, verursacht nach dieser Rechnung also nur Kosten.