Ein herzliches Adieu dem Landstreicherbart

Der große Vorteil der Bärte liege darin, dass man nicht mehr viel von den Gesichtern sehe: Was der amerikanische Westernheld John Wayne einst im Scherz sagte, ist für so manche Partnerin eines Bartträgers wohl nicht mehr amüsant. Gilt doch als Faustregel, dass Bart- ebenso wie Kopfhaare um 0,35 bis 0,40 Millimeter pro Tag wachsen.

Nun waren seit dem österreichweiten Lockdown am 16. März neben den meisten größeren Geschäften und Friseuren auch Barbiere von Schließungen betroffen: Erst seit 2. Mai dürfen sie ihre Läden wieder betreiben – und das nur unter Einhaltung der strengen Hygienevorschriften.

Wie ein KURIER-Lokalaugenschein am Dienstagvormittag zeigt, wurden nicht nur Friseure, sondern wohl auch die Barbiere schmerzlich vermisst: Gegen 10 Uhr stellten sich in der Bahnhofstraße in Klagenfurt zahlreiche bärtige Männer in einer Reihe auf. Für Außenstehende könnte die Szenerie durchaus an ein Casting für die Fortsetzung des Films „Cast Away“ mit Tom Hanks als Schiffbrüchigen erinnern.

Gewartet wird grundsätzlich draußen, während drinnen schon fleißig geschnitten wird. Die Wartezeiten halten sich in Grenzen, am Dienstagvormittag wartet man rund 20 bis 30 Minuten – den Wartenden wird türkischer Kaffee kredenzt.

Ohne Termin geht jedoch nichts. Für den KURIER wird allerdings eine Ausnahme gemacht: „Der Terminkalender ist bis in die nächste Woche gut gefüllt“, sagt einer der Mitarbeiter und deutet auf den dicht beschriebenen Kalender auf der Theke.