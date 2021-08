Ein Fünftel der Wanderer wissen nicht, wo sie gehen

Nach wie vor boomt der Gang auf den Berg. Meldungen über Bergsteiger, die aus einer Notlage gerettet werden müssen, häufen sich. Schuld daran ist oft eine mangelnde Planung, wie Christoph Preimesberger, Landesleiter der oö. Bergrettung schon öfter im KURIER-Gespräch sagte.

Diese Aussage untermauert nun ein Ergebnis des KFV: „Ein Großteil der Wanderer erkennt zwar die Markierungen, mit denen die Schwierigkeit eines Wanderwegs angezeigt wird, die damit verbundenen Anforderungen an Technik und körperliche Fitness sind vielen jedoch nicht bekannt.“ Unfälle durch Fehleinschätzung und Überforderung seien die Folge.

Rot bedeutet mittelschwer

Durchgeführt wurde die Befragung an End- und Startpunkten von Wanderrouten. Zwei Drittel gaben an, sich gut mit dem österreichischen Markierungssystem auszukennen. Und tatsächlich stimmte das auch, denn 72 Prozent gaben eine korrekte Auskunft darüber, dass sie sich auf einem roten – also mittelschwierigen – Weg befinden.

Dass es auf einem solchen Weg aber ausgesetzte Stellen mit großer Absturz- und Verletzungsgefahr geben kann, wussten jedoch die wenigsten. Knapp ein Fünftel, 19 Prozent, der befragten Wanderer war weder die Bedeutung der roten Markierung noch die damit verbundenen Anforderungen bekannt.