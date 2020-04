Ein Frühling ohne Maibäume

Ein traditionelles Feiern des Osterfests war den österreichischen Familien heuer wegen der Corona-Bedrohung nicht vergönnt. Und schon stehen die nächsten harten Entbehrungen und Bewährungsproben ins Haus: Auch sehr beliebte Bräuche rund um den 1. Mai und die traditionellen Aufmärsche zum „Tag der Arbeit“ dürfen heuer nicht stattfinden.

Vor allem das Frühlingssymbol schlechthin, der Maibaum, der für Leben, Fruchtbarkeit und Aufbruchsstimmung steht, würde der Volksseele in der aktuellen Krisenzeit wohl guttun. Doch heuer wird er wohl in den meisten Ortszentren der Republik nicht zu bewundern sein. Das fast immer mit Festen verbundene Aufstellen der bekränzten und verzierten Bäume fällt dem Versammlungs- und Veranstaltungsverbot im Zuge der Corona-Maßnahmen zum Opfer.

Die Bürgermeister werden zudem dazu angehalten, dafür zu sorgen, dass es bei dem vor allem im ländlichen Raum sehr beliebten Brauch nicht zu Umgehungen kommt. In den Bundesländern werden entsprechende Direktiven ausgearbeitet oder wurden bereits verlautbart. So hat in Niederösterreich der Gemeindebund explizit empfohlen, „das Maibaumsetzen mit Teilnehmern“ zu unterlassen. Lediglich, wenn der Baum ohne Gäste und ausschließlich von Gemeindebediensteten oder einer Firma aufgestellt wird, soll der Brauch toleriert werden, zitiert Hannes Pressl, Vizepräsident des nö. Gemeindebunds, eine Benachrichtigung an die Bürgermeister. „Ich gehe davon aus, dass es in den anderen Bundesländern nicht viel anders gehandhabt wird“, sagt Pressl.