Ein besonderes Jubiläum: Gründerzeit zum Gastein-Millennium

Bad Gastein befindet sich in mehrfacher Hinsicht in historischen Zeiten. In diesem Jahr feiert das Tal das 1.000-jährige Jubiläum seiner erstmaligen urkundlichen Erwähnung. Aufgrund eines welthistorischen Ereignisses, der Corona-Pandemie, geht das Jubiläum ohne größere Feier über die Bühne. In Bad Gastein tut sich dennoch einiges, wenn auch nicht in Sachen Geburtstagsfeiern.

Die vergangenen 1.000 Jahre waren für das Tal ein ständiges Auf und Ab. Einiges deutet darauf hin, dass es für den bekannten Kurort derzeit wieder aufwärtsgeht. Die Gründerzeitstimmung, die sich um die zahlreichen historischen Häuser breitmacht, konnte auch die auf die Pandemie folgende Wirtschaftskrise nicht sehr stark trüben.