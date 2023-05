Befreiungsschlag für den Frühling: Jetzt wird es sommerlich

Frostige 1,5 Grad am steirischen Pogusch, 1,6 Grad im Salzburger Rauris und 2,6 Grad am Hausberg der Wiener, dem Semmering – und das frühmorgens am Freitag, 19. Mai.

Mit diesem Wochenende beenden die Eisheiligen ihr ausgedehntes, nasses und kaltes Gastspiel. Bis zur Monatsmitte ist in Österreich bereits mehr Niederschlag gefallen als üblicherweise im gesamten Monat Mai. In Wien waren es mit 76 mm mehr als doppelt so viel Regen als die 31 mm im langjährigen Schnitt. Mit 13,7 Grad war es auch kälter als der Mai-Durchschnittswert von 14,3 Grad.