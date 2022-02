Ein alkoholisierter Salzburger ohne Führerschein wurde wegen Fahrerflucht angezeigt

Wegen einer ganzen Reihe von Delikten ist ein 27-jähriger Pongauer am Samstagabend angezeigt worden. Er hat alkoholisiert einen Unfall verursacht, Fahrerflucht begangen und hat darüber hinaus schon seit 2018 keinen Führerschein mehr. Der Alkotest des 27-Jährigen ergab einen Wert von 1,2 Promille, auch ein Suchtgifttest verlief positiv.

Zwei Autos beschädigt

Die Polizei war in St. Johann in einer Gasse auf ein schwer beschädigtes PS-starkes Fahrzeug aufmerksam geworden, neben dem der 27-jährige Lenker und ein Beifahrer standen. Gleichzeitig war ein Unfall mit Fahrerflucht gemeldet worden. Die Ermittlungen ergaben, dass der Pongauer mit überhöhter Geschwindigkeit von Bischofshofen in Richtung Schwarzach gefahren war. Dabei dürfte er zwei Autos, die vor einem Schutzweg hielten, zu spät gesehen haben. Er touchierte die anhaltenden Fahrzeuge trotz eines gefährlichen Ausweichmanövers, fuhr über eine Verkehrsinsel und beschädigte sein eigenes Auto so schwer, dass es erheblich Öl verlor. Trotzdem setzte der Mann seine Fahrt fort.