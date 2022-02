Frauen in U-Bahn belästigt: Schlägerei an der Haltestelle

Nachdem ein junger Wiener drei Frauen in der U-Bahn belästigt haben soll, kam es Freitagnacht an der Station in der Josefstädter Straße zu einer Schlägerei: Ein Passagier, der den Frauen schon während der Fahrt half, den aufdringlichen 18-Jährigen loszuwerden, geriet mit ihm an der Haltestelle in Streit.

Der 34-Jährige soll dem Jüngeren dabei laut Landespolizeidirektion Wien "einen Stoß verpasst" haben, woraufhin sich "ein Handgemenge entwickelt" habe. Als Polizisten eintrafen, beruhigten sich die beiden dann wieder. Sowohl der 34-Jährige als auch 18-Jährige wurden wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt. Versorgung durch einen Arzt lehnten beide ab.