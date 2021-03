Mutter beleidigt: Massenschlägerei endet mit Schnittwunden und ausgeschlagenem Zahn

Am Montagabend musste die Polizei mit einem größeren Aufgebot in den Wasserpark in Wien-Floridsdorf ausrücken, weil dort eine Schlägerei unter dutzenden Personen ausgebrochen war. Allerdings noch bevor die Beamten eingetroffen waren, flüchteten die Beteiligten in verschiedene Richtungen.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung durch Bezirkskräfte, die Bereitschaftseinheit, die Diensthundeeinheit, die WEGA sowie eines Polizeihubschraubers konnten die Beschuldigten aber dennoch angehalten werden. Wie sich dann herausstellte, soll der Streit ausgebrochen sein, weil ein 16-jähriger Russe die Mutter eines 15-jährigen Afghanen beleidigt und ihm dann einen Zahn ausgeschlagen haben soll.

Der 15-Jährige soll seinem Kontrahenten daraufhin mit einem Messer eine oberflächliche Schnittverletzung im Schulterbereich zugefügt haben. Der Jüngere wurde festgenommen, die anderen Beteiligten wurden einvernommen und auf freiem Fuß angezeigt. Der mit dem Messer verletzte Bursche musste ins Krankenhaus.

