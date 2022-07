Ehemalige Formel-1-Größe Walter Wolf in Wien verurteilt

Und da kommt der nächste Prominente ins Spiel. Als Zeuge geladen ist Ex-Bankmanager Wolfgang Kulterer. Der erinnert sich nur noch vage an die damaligen Abmachungen, Aussagen von früher kommentiert er so: „Wenn das da so steht, werde ich das gesagt haben.“ Oder: „Ich weiß, dass es heftige Auseinandersetzungen mit Wolf gegeben hat. Ich glaube, es ging um Markenrechte und die Hypo sollte sich mit Wolf vergleichen. Ich wollte nur, dass da ein Schlussstrich gezogen wird.“ Genauer erinnert er sich an sein Ungemach: „ Ich war 90 Tage in U-Haft und wurde täglich befragt. Ich habe 200 Tage im Gerichtssaal verbracht. Es gibt niemanden in der Republik, der das ertragen musste.“

Urteile: 15 Monate bedingte Freiheitsstrafe für den 82-jährigen Wolf; nicht rechtskräftig. Ein mitangeklagter ehemaliger Rechtsanwalt wurde rechtskräftig freigesprochen.