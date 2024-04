E-Scooter-Boom: Mehr als 3.000 Fahrzeuge wurden 2023 gestohlen

Der E-Scooter-Boom in Österreich ruft zunehmend auch Kriminelle auf den Plan.

Im vergangenen Jahr wurden exakt 3.233 Straftaten in Zusammenhang mit E-Scootern verübt.

Mehr als 1.500 Scooter fielen laut Statistik einem einfachen Diebstahl zum Opfer. In knapp 1.500 weiteren Fällen wurden die E-Scooter entweder aus versperrten Räumen gestohlen oder waren mit einem Schloss gesichert. Hinzu kommen noch 94 Sachbeschädigungen , gab das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) bekannt.

Im Zuge von Untersuchungen analysierte das KFV auch das Verhalten der Diebe. "Aus Täter-Studien in der Vergangenheit wissen wir, dass sehr viele Verbrecher ihre Objekte danach auswählen, wie diese gesichert sind. Wenn also drei E-Scooter nebeneinander parken und einer davon ist gar nicht gesichert, der andere hat ein simples Schloss und der Dritte hat zwei moderne und widerstandsfähige Schlösser, dann wählt ein Dieb mit hoher Wahrscheinlichkeit sein Objekt der Begierde nicht nach der Farbe aus“, sagt Armin Kaltenegger , Leiter des Bereichs Eigentumsschutz.

In diesem Zusammenhang appellieren Experten, bei der Wahl des Schlosses auf eine hohe Qualität zu achten. "Gute Schlösser erkennt man laut einer alten Faustregel am hohen Gewicht, wobei es mittlerweile aber auch äußerst robuste Textilschlösser gibt, die relativ leicht sind", so Kaltenegger.