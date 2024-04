Betrunkene E-Scooter-Fahrer werden ein immer größeres Problem

Erst am Dienstag wurde eine 23-jährige E-Scooter-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Reibersdorferstraße in Oberösterreich so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht werden musste.

Kein Einzelfall, wie ein Blick in die Statistik zeigt: Die Zahlen, die das Kuratorium für Verkehrssicherheit am Freitag veröffentlichte, sind durchaus alarmierend. In den vergangenen Jahren haben sich die Unfallzahlen in Zusammenhang mit E-Scootern verfünffacht. Wurden im Jahr 2019 noch 1.200 verletzte E-Scooter-Fahrer in Österreich in Krankenhäusern behandelt, waren es im vergangenen Jahr bereits rund 6.000 Personen.

Viele Alkoholunfälle

Auffallend ist auch der steigende Anteil an Lenkern, die zum Unfallzeitpunkt Alkohol im Blut hatten. "Alarmierend ist für uns auch der hohe Alkoholspiegel, denn 90 Prozent der nachweislich alkoholisierten E-Scooter-Fahrenden waren zum Unfallzeitpunkt mit einem Blutalkoholwert von mehr als 1,0 Promille unterwegs und 28 Prozent sogar mit mehr als 2,0 Promille“, erklärt Klaus Robatsch, Leiter der Verkehrssicherheit im Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).