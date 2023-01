E-Bikes weg: Ski-Ass Hermann Maier ging Betrüger auf den Leim

Auf der Skipiste konnte ihm keiner was vormachen, im Privatleben sieht es hingegen etwas anders aus. Rennlegende Hermann Maier soll laut Kronen Zeitung einem Betrüger auf den Leim gegangen sein. Der mutmaßliche Täter, ein 22-jähriger Slowene, musste sich nun in Salzburg vor Gericht verantworten.

Der Slowene, der bereits einschlägig vorbestraft ist, soll sich E-Bikes ausgeliehen und in weiterer Folge verkauft haben. Bei dem Prozess stellte sich heraus, dass der Mann großen Schaden angerichtet haben dürfte. Der Betrüger war laut Anklageschrift nicht nur in Salzburg, sondern auch in der Steiermark aktiv.