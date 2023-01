Wut-Gastronom vom Millstätter-See sperrt Araber, Hippies und Veganer aus

Die Entscheidung sei vor drei Tagen gefallen. Spontan und aus der Wut heraus, erzählt Stefan Lercher, Besitzer des Restaurants Peppino am Millstättersee, als ihn der KURIER am Telefon erreicht. Ab 19. Jänner wird es in seinem Lokal nur mehr wenige Tische, genau genommen acht, geben und diese seien für Stammgäste reserviert. Araber und Veganer sind nicht willkommen, wie auch die Kleine Zeitung berichtet.

Ernüchterung

Lercher bestätigt dies: "Ja, mir reicht es. Wer je mit diesen Gästen zu tun hatte, weiß wovon ich rede. Wir hatten zuletzt Gäste aus dem arabischen Raum, die ihr Kind samt dreckigen Schuhen mitten im Lokal auf den Tisch gestellt haben und meine Kellnerin dann beleidigen, weil sie sagt, sie sollen das unterlassen."

Lercher zieht darum die Konsequenzen. Aus dem Lokal mit 250 Sitzplätzen wird eines mit acht Tischen und drei bis vier Mitarbeitern. "Das Personalproblem kommt ja noch dazu", sagt der Gastronom, dessen Küche vor allem für Pizzen und exquisites Sushi berühmt ist.

Er sei wie er sei und habe "keine Nerven mehr für Diskussionen mit Gästen". Hinzu komme zu wenig Unterstützung vonseiten der Gemeinde.

Rechtlich möglich?

Ob ein Aussperren von Gästen rein rechtlich möglich ist, sei dem Gastronom dabei egal. "Das rechtliche interessiert mich nicht. Ich stehe hinter dem, was ich möchte und tue. Und wenn meine acht Tische ausreserviert sind und Araber daherkommen, dann schau ich mir an, was die dagegen tun wollen."

Auf Instagram liest sich diese Ansage wie folgt: "Veganer, Hippies, Ökos und Araber ausgeschlossen. LG und guten Rutsch euer Peppino Team."