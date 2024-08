2 Tote nach Brandunfall: Wie gefährlich sind E-Autos wirklich?

Laut einer britischen Studie ist ein grundlegender Risikofaktor, dass Stromer bevorzugt von jungen Lenkern gefahren werden, was wiederum die Unfallwahrscheinlichkeit erhöht. Auch das Gewicht ist ein Thema: Elektroautos sind durch ihren Akku oft schwerer als Verbrenner, was sich in Folge auf den Bremsweg auswirkt. Bereits 2023 warnte das National Transportation Safety Board in den USA vor den Risiken von schweren E-Autos.

Stromschlag- und Brandgefahr bei E-Auto-Batterien

"E-Autos sind im Vergleich zu Autos mit Verbrennungsmotor nicht gefährlicher oder ungefährlicher", heißt es wiederum von Seiten der Zurich Versicherung. Aber es gebe ein paar Faktoren, die es zu bedenken gelte: