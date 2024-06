Leise, schnell und schwer: Sind Elektroautos gefährlicher für Fußgänger?

Sie sind leise und beschleunigen schneller - macht das Stromer gefährlicher?

Im Zeitraum 2013 bis 2017 betrugen die durchschnittlichen jährlichen Unfallraten von Fußgängern pro 100 Millionen Kilometer 5,16 für E- und Hybride-Fahrzeuge aber nur 2,40 für Verbrenner, was darauf hindeutet, dass Kollisionen mit Fußgängern bei E-HE-Fahrzeugen im Durchschnitt doppelt so wahrscheinlich waren wie bei Verbrennern. Hauptgrund für die Ergebnisse dürfte das leisere Fahrgeräusch der E-Autos sein.

"Nach unserer besten Schätzung sind solche Zusammenstöße im Durchschnitt doppelt so wahrscheinlich. In städtischen Gebieten sind E-HE-Fahrzeuge im Durchschnitt sogar dreimal so gefährlich wie Verbrenner, im Einklang mit der Theorie, dass E-HE-Fahrzeuge in städtischen Gebieten, in denen der Umgebungslärm höher ist, für Fußgänger weniger gut hörbar sind", schreiben die Forscher.