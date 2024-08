Tödlicher Unfall mit Elektoauto in Buchkirchen: Insassen verbrannt

In der Nacht auf Sonntag endete ein Unfall auf der Uttenthaler Straße im Gemeindegebiet von Buchkirchen (Bezirk Wels-Land) für zwei Insassen eines Elektroautos tödlich.

Das Auto war von der Fahrbahn abgekommen und scheinbar frontal gegen einen Obstbaum gekracht. Daraufhin wurde der Pkw in ein Maisfeld geschleudert, worauf ein Feuer entfachte.

Identitäten noch unbekannt

Die Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigte dem KURIER am Sonntagvormittag, dass zwei Personen im Elektrofahrzeug bei dem Vorfall ums Leben kamen. Da die Temperaturen in dem brennenden Auto so hoch gewesen seien, könne man zu diesem Zeitpunkt keine näheren Details zu den Opfern bekanntgeben.