OÖ: Vermisster 65-jähriger Wanderer wurde tot aufgefunden

Ein seit Donnerstag auf der Katrin in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) vermisster Wanderer ist Freitagabend tot aufgefunden worden.

Der 65-Jährige war Donnerstagmittag mit der Katrin Seilbahn auf den gleichnamigen Berg gefahren und gab am Abend gegenüber seiner Freundin an, dass alles in Ordnung sei und er keine Hilfe benötige. Als sie aber nichts mehr von ihm hörte, alarmierte sie die Einsatzkräfte und eine große Suchaktion startete.

Lebensgefährtin alarmierte Bergrettung

Der Mann telefonierte gegen 18.45 Uhr mit seiner 62-jährigen Lebensgefährtin und gab an, dass er im Abstieg sei und den Weg verloren habe. Er klettere gerade ein Stück ab. Kurz vor 20.00 Uhr gab es erneut Telefonkontakt zwischen den beiden. Dabei gab der Wanderer an, er sei kurz vor dem Gasthof "Zur Wacht" und benötige keine Hilfe.

Danach brach der Kontakt ab und gegen 20.30 Uhr alarmierte die Lebensgefährtin die Bergrettung. Eine Suchaktion mit Bergrettung, Alpinpolizei und Feuerwehr blieb vorerst erfolglos und wurde kurz nach 4.00 Uhr in der Früh unterbrochen.

Am Freitag wurde im sehr großen und unwegsamen Geländeweiter weiter nach dem Vermissten gesucht und gegen 17.45 Uhr fand ein Suchtrupp den Mann regungslos in der Nähe eines Jagdsteiges zwischen Loskogel und Karkogel auf einer Seehöhe von rund 1.105 Metern.

Der 65-Jährige war offensichtlich dorthin abgestürzt. Der Gemeindearzt konnte nur noch den Tod des Wanderers feststellen.