Duo nach Einbrüchen in drei Bundesländern festgenommen

Nach sechs Einbruchsdiebstählen und fünf derartigen Versuchen in drei Bundesländern haben niederösterreichische Kriminalisten zwei Verdächtigen das Handwerk gelegt. Die Ermittler nahmen das Duo in der Steiermark fest. Die Männer im Alter von 34 und 37 Jahren wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion in St. Pölten.

Den rumänischen Staatsbürgern wird angelastet, seit Oktober vergangenen Jahres u.a. Geschäfte, Gaststätten und ein Autohaus heimgesucht zu haben. Die Tatorte befanden sich den Angaben vom Mittwoch zufolge in Piberbach (Bezirk Linz-Land), Gföhl und Albrechtsberg (Bezirk Krems), in der Kremser Katastralgemeinde Gneixendorf, in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) sowie in Riegersburg (Bezirk Südoststeiermark).

Beute im Wert von 30.000 Euro sichergestellt

Die Fahnder des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, hatten nach versuchten Einbrüchen in der Nacht auf 10. Jänner im Bezirk Krems bzw. in Gneixendorf ein mögliches Tatfahrzeug ermittelt und in weiterer Folge den 37-jährigen rumänischen Lenker eruiert, der mit einem 34 Jahre alten Landsmann in der steirischen Bezirksstadt Bruck a.d. Mur wohnte.

Die Männer wurden nach vier versuchten Einbruchsdiebstählen in Riegersburg am Mittwoch vergangener Woche in Aschau in der Gemeinde Ilz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) gefasst.

Diebesgut und Einbruchswerkzeug wurden sichergestellt. Während der 37-Jährige die Aussage verweigerte, war der jüngere Beschuldigte laut Polizei geständig. Bei der Beute der Männer handelte es sich u.a. um Werkzeug, Bargeld und Kleidung im Wert von etwa 30.000 Euro. Die Höhe des angerichteten Sachschadens war vorerst nicht bekannt.