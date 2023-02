Nach Faschingsumzug in der Steiermark von Zug erfasst: 66-Jähriger tot

Ein tragisches Ende hat der Faschingsdienstag für einen 66-Jährigen in Pirka (Graz-Umgebung) gefunden. Der Mann hatte nach der Teilnahme an einem Umzug gegen 15.30 Uhr am Nachhauseweg Bahngleise queren wollen und kam dabei zu Sturz.

Der 66-Jährige blieb liegen. Der Führer eines sich nähernden Zugs nahm den Mann zwar noch wahr und leitete eine Notbremsung ein. Aber der 66-Jährige wurde von der Garnitur erfasst.

Im Krankenhaus gestorben

Ein Zeuge eilte sofort zur Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang, berichtete die Polizei am Abend. Der Verletzte war zu diesem Zeitpunkt noch ansprechbar.

Nach längerer Erstversorgung vor Ort wurde der schwer Verletzte mit einem Helikopter in das LKH Graz gebracht, wo er aber an seinen Verletzungen verstarb.