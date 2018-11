Dubioses Geschäft mit Moped-Führerscheinprüfung

Rund um die Moped-Führerscheinprüfung gärt es. Fahrschulen wenden sich an den KURIER und kündigen an, bald keine Ausbildungen und Prüfungen mehr anzubieten. Grund dafür sind mutmaßliche Knebelverträge des Kuratoriums für Verkehrssicherheit ( KFV), das per 1. Jänner die Abwicklung der nun computergestützten Prüfung übernimmt.

Es geht dabei um viel Geld, das der Verein ohne Ausschreibung bekommt. Jeder Prüfling muss künftig einige Euro an das KFV bezahlen – für jede Prüfung, bei der er antritt. Das dürfte bei etwa 31.000 ausgegebenen Moped-Führerscheinen pro Jahr Einnahmen von rund 200.000 Euro pro Jahr entsprechen. Mit Nebengeschäften dürften weitere rund 50.000 Euro zusätzlich lukriert werden. Ein solcher Auftrag müsste doch ausgeschrieben werden, wundern sich Fahrschulbesitzer.