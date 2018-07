Dubiose Geschäfte mit alten Euros: Wie aus Schrott Geld wird

Am heutigen Mittwoch steht in Feldkirch ein Deutscher wegen Verdacht des Betruges vor Gericht. In seinem Wagen fand die Vorarlberger Polizei 117 Kilogramm Münzen: Schweizer Franken, Euro und sogar Deutsche Mark. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann Teil eines äußerst dubiosen, weltumspannenden Geschäftsmodells ist, über das man in der verschwiegenen Finanzbranche lieber nicht so gerne spricht. Aus Schrott werden dabei Millionen Euro gemacht.

Das funktioniert folgendermaßen: Über zwei verschiedene Wege kommen vor allem chinesische Firmen zu altem, kaputten Geld. Der eine ist auf der Homepage einer Firma aus Hong Kong beschrieben: „In jedem verschrotteten Auto in den USA werden im Schnitt ein Dollar und 65 Cent vergessen. In guten Jahren werden 14 Millionen Autos verschrottet. Allein in den USA warten also 20 Millionen Dollar pro Jahr darauf, entdeckt zu werden.“

Tonnenweise Münzschrott

Und es gibt auch noch eine weitere Methode, zu altem Geld zu kommen. Allein die deutsche Bank verschrottet pro Jahr rund 500 Tonnen altes Geld. Die Euros werden zerlegt, verbogen und unbrauchbar gemacht. Doch es wird vermutet, dass dieses Altmetall über verschlungene Wege ebenfalls nach Asien gebracht und dort wieder zusammengesetzt wird.