Drohnen: Die neue Gefahr der Lüfte?

Funkspruch

Nachdem die Austro Control nach dem Funkspruch des AUA-Kapitäns sofort Anzeige bei der Polizei erstattet hatte, wurden noch Streifen in das Fluggebiet der Drohne geschickt. Ausgeforscht konnte jedoch niemand werden.

Laut Polizei ist es davor am 9. Oktober und am 9. Dezember 2017 zu ähnlichen Zwischenfällen über Schwechat gekommen.

Ein großes Gefahrenpotenzial in den unbemannten Flugobjekten sieht vor allem die Flugrettung. „Für uns ist es deswegen so gefährlich, weil wir überall landen, nicht nur auf Flughäfen. Außerdem bewegen wir uns in derselben Höhe wie die Drohnen“, erklärt Ralph Schüller von der ÖAMTC-Christophorus-Flotte.

Besonders Drohnen ab einem Gewicht von rund 250 Gramm können beim Aufprall bereits die Cockpitscheibe eines Eurocopter-Hubschraubers der Flugrettung durchschlagen. „Wenn der Pilot dadurch außer Gefecht gesetzt wird, wären die Folgen verheerend“, sagt Schüller.