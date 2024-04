Drogenkontrolle in OÖ: "Für die Menschen dort gibt es keine Grenze"

Eilig werden Fenster heruntergekurbelt, „Wo soll ich mich hinstellen?“, fragt sogleich eine junge Frau. Doch sie wird nur weitergewunken – so wie viele Frauen. Stutzig wird die Polizei bei einem jungen Mann.

Er muss zum Alkotest. 0,0 Promille. „Wieso sind’s denn so nervös?“, will der Beamte wissen. Es sei ja nicht alltäglich, dass man eine Polizeikontrolle habe, lacht R. Anschließend geht es noch zum Urintest in die Tankstelle. Konsumiert hat der junge Mann aber nichts. „Ich hab nichts genommen, das hat im Straßenverkehr auch nichts verloren. Ich bin nur schon lang wach“, sagt Andreas R. nach der Kontrolle.

Keine seriösen Zahlen

Wie viele Drogenlenker in Oberösterreich im Zusammenhang mit der Cannabis-Legalisierung in Deutschland schon erwischt wurden, „lasse sich nach einer Woche noch nicht seriös beantworten“, hieß es auf Anfrage von der örtlichen Polizei. Laut Bezirkspolizeikommandant Matthias Osterkorn wurde im Grenzgebiet zuletzt am Samstag ein Drogenlenker aufgehalten.