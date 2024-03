Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner warnt vor Verharmlosung von Cannabis

"Cannabis und Schizophrenie gehen bei vielen unserer Patienten eine unheilige Allianz ein: Cannabis begünstigt nicht nur den Erkrankungsausbruch, sondern beeinflusst auch den Erkrankungsverlauf negativ." Das sagte die renommierte Psychiaterin Adelheid Kastner Mitwochabend bei einem Online-Vortrag für die Gesellschaft der Ärzte im Wiener Billrothhaus. Kastner ist Vorstand der Klinik für Psychiatrie mit Forensischem Schwerpunkt am Kepler Universitätsklinikum in Linz.

"Wir betreuen zu 90 Prozent Schizophrenie-Patienten und uns ist schon seit Jahren aufgefallen, dass unsere Patienten immer früher an dieser schweren und lebensbegleitenden Erkrankung zu leiden beginnen." In den vergangenen 10 bis 15 Jahren "haben wir keinen einzigen Patienten mehr gehabt, der nicht, so weit erfragbar, vor dem Erkrankungsausbruch Cannabis konsumiert hätte."