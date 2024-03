Österreich rüstet sich für Kiffer-Ansturm in den Grenzregionen

Mitglied kann dort nur werden, wer einen Wohnsitz in Deutschland oder einen „gewöhnlichen Aufenthalt“, also einen nicht privaten Aufenthalt von mehr als sechs Monaten hat. Das sind immerhin etwa 186.000 Österreicherinnen und Österreicher .

In Deutschland soll Cannabis ab 1. April legal sein. Während im Nachbarland die letzten Vorbereitungen laufen, bereitet man sich in Österreichs Grenzgebieten auf die befürchteten Drogenlenker und -schmuggler vor – auch wenn es zumindest zu Beginn der Legalisierung in Deutschland keine Möglichkeit geben wird, Cannabis zu kaufen.

Ein Zeichen setzen

In Österreich wird ein Anstieg an Drogenlenkern und Drogenunfällen befürchtet. Mit der Verfügbarkeit in Deutschland steige auch die Zugänglichkeit in Österreich. Immerhin würden jetzt schon 10,7 Prozent der Männer und 11,4 Prozent der Frauen zwischen 15 und 34 Jahren Cannabis konsumieren.

„Mit der Legalisierung wurde ein Gefährdungspotenzial im gemeinsamen Schengenraum eingeführt. Vor allem am Anfang wollen wir mit verstärkten Kontrollen ein Zeichen setzen“, sagt Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Dabei sei man in enger Absprache mit den anderen Bundesländern entlang der deutschen Grenze. Sollte ein massiver Anstieg an Drogendelikten erkennbar sein, müsse man Gespräche mit Deutschland starten, so Stelzer.