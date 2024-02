50 Prozent der Österreicher für Cannabis-Legalisierung, auch FPÖ-Wähler

Die Diskussion um eine Legalisierung von Cannabis wird in Österreich immer wieder geführt, ein großer Teil der Bevölkerung hat zumindest gelegentliche Konsumerfahrungen. So fragte etwa schon das Profil im Juli des Vorjahres die Stimmung zu Cannabis ab, da waren bereits 50 Prozent dafür. Besonders hoch war dabei die Zustimmung bei Menschen mit höherem Bildungsabschluss (59 Prozent)

Auch in Deutschland ist schon länger davon die Rede, ein mögliches Gesetz zur Legalisierung verzögerte sich aber zuletzt. Nun soll es am 1. April kommen. So sollen etwa der Eigenanbau und Besitz bestimmter Mengen der Droge für Volljährige erlaubt sein.

50 Prozent dafür, 26 Prozent klar dagegen

Die Tageszeitung Heute hat nun erneut eine Umfrage durchführen lassen, die ein aktuelles Stimmungsbild in der österreichischen Bevölkerung ermitteln sollte. 500 Österreicherinnen und Österreicher wurden gefragt, ob in Österreich die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene in lizenzierten Geschäften legalisiert werden soll.