Drogenfund im Auto: Wiener flüchtete nach Unfall vor Polizei

Ein 39-jähriger Wiener ist am Donnerstag gegen 16 Uhr in Velden am Wörthersee nach einem Unfall geflüchtet. Er war - die Polizei geht davon aus, dass er zu schnell unterwegs war - gegen den Pkw einer 57-Jährigen gekracht, die auf die Landesstraße einbog. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte es das Auto des Wieners gegen den entgegenkommenden Pkw eines 46-Jährigen.

Flucht Richtung Ortskern

Der 46-Jährige und seine Beifahrerin (47) wurden verletzt und ins Landeskrankenhaus Villach gebracht. An allen drei Autos entstand Totalschaden. Der 39-Jährige machte sich zu Fuß in Richtung Ortszentrum Velden davon. Mehrmals wurde er gesichtet, bevor ihn die Beamten nach einem weiteren Fluchtversuch gegen 20.25 Uhr schnappten.

In der Veldener Wohnung der Mutter des 39-Jährigen fanden die Polizisten Cannabispflanzen, auch im Unfallauto waren Drogen und eine offene Sektflasche gewesen. Deshalb musste der 39-Jährige, der vorübergehend auch festgenommen wurde, zur Blutabnahme. Er wurde letztlich aber auf freiem Fuß angezeigt.