Am Landesgericht Salzburg hat am Montag ein dreitägiger Drogenprozess begonnen. Sechs Männer im Alter von 21 bis 28 Jahren sollen mit rund 120 Kilogramm Cannabis und einem Kilo Kokain von April 2020 bis September 2021 in Salzburg gehandelt haben.

Laut Anklage lernten sie sich in einem Friseurgeschäft in der Stadt Salzburg kennen und nahmen an dem Drogengeschäft in unterschiedlichen Rollen teil.