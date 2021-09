Drogen: 14 Personen wegen Handels mit Captagon angeklagt

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte am Donnerstag gegenüber der APA aktuelle Medienberichte, wonach die 40 Seiten umfassende Anklage beim Landesgericht Salzburg eingebracht wurde. „Die Anklage ist nach unserem Kenntnisstand nicht rechtswirksam“, sagte der Sprecher. Ein Prozesstermin steht deshalb noch nicht fest.

Bandenchef ist untergetaucht

Als Chef der Drogenbande gilt ein 60-jähriger Libanese, der untergetaucht ist. Drei Jahre lang haben die Salzburger Kriminalisten in Zusammenarbeit mit Kollegen aus etlichen Ländern den Drogenring beobachtet, überwacht und abgehört. Am 22. März 2021 wurden dann 13 Verdächtige in Österreich und zwei weitere in Deutschland festgenommen.

Einige Beschuldigten gaben Geständnisse ab, sodass die Ermittler zumindest drei große Drogenlieferungen nachweisen konnten. Dabei sollen 25 bis 30 Tonnen Captagon-Tabletten ausgeliefert worden sein.