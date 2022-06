Drei Wochen altes Rehkitz mit Seil aus Kärntner Schlucht gerettet

Alle Hände voll zu tun, hat Kai Broschek, von der Bergrettung Fragant, momentan im wahrsten Sinn des Wortes. "Ich bin gerade beim Füttern", sagt er, als ihn der KURIER telefonisch erreicht. Gefüttert wird jener, wenige Wochen alte Schützling, den die Bergretter am Sonntag aus der Raggaschlucht in Flattach in Kärnten bergen mussten: ein zwei bis drei Wochen altes Rehkitz, das offenbar ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt war.

Bub entdeckt Reh

"Ein kleiner Bub hat das Reh entdeckt und bei der Kasse Alarm geschlagen. In Rücksprache mit der Jägerschaft, sind wir dann mit den Kameraden ausgerückt", erzählt Broschek.