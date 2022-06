Österreichs höchstgelegene Schutzhütte hat wieder einen Koch

Zum neuen Koch, hält sich Riepler aber noch bedeckt. Er ist ein 44-jähriger Einheimischer. "Und noch nicht bei uns auf der Hütte eingetroffen, darum bin ich lieber vorsichtig und die mediale Berichterstattung soll ihn ja nicht gleich wieder verschrecken", scherzt Glockner-Kenner Riepler.

Sollte der Kandidat wieder erwarten nicht auftauchen, so hat die landesweite Stellenausschreibung jede Menge Telefonnummern gebracht. Fünf "ernstzunehmende" andere Kandidaten gäbe es noch, erklärt Riepler.

Viele Pensionisten unter Bewerbern

Und: Vor allem Pensionisten hätten sich auf die Jobanzeige gemeldet. "Die sind fit und rüstig und möchten was tun. Das sollte man in Zukunft für die Versorgung anderer Hütten mit Personal auch einmal andenken. Das man diesen Leuten nicht mit Zuverdienstgrenzen Steine in den Weg legt."

Bergsteiger am höchsten Berg Österreichs können sich beim Auf- bzw. Abstieg jetzt jedenfalls auf eine kräftige Stärkung vom neuen Küchenchef freuen. Und vielleicht findet sich auch die Verteidigungsministerin heuer auf der höchsten Schutzhütte des Landes ein. Eingeladen hätte sie Riepler für das Angebot Ihrer Unterstützung.