Drei Verletzte: Rettungsfahrer (25) krachte in Lkw

Bei einer Kollision eines Rettungsautos mit einem Lastwagen sind am Mittwochabend in Radenthein (Bezirk Spittal an der Drau) drei Rettungssanitäter verletzt worden.

Laut Polizei wollte der 28-jährige Lenker eines Holztransporters links abbiegen. Im selben Moment wurde er jedoch von dem Rettungsauto mit aktiviertem Folgetonhorn und Blaulicht überholt.