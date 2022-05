Drei Personen stürzten in Saalach: Alle gerettet

In Saalbach-Hinterglemm gab es in der Nacht auf Freitag Großalarm für die Retter: Eine Frau war auf dem Heimweg von einem Harley-Treffen in die Saalach gestürzt und drohte weggeschwemmt zu werden. Zwei Männer sprangen ihr nach. Der Wasserstand ist derzeit hoch. Das Trio konnte sich gerade noch an einem Stein bzw. Sträuchern festhalten.

"Wir haben alle drei geborgen. Alleine hätten sie keine Chance gehabt, wieder rauszukommen, weil die Saalach im Ortsgebiet sehr verbaut ist", berichtet Michael Eberharter von der örtlichen Feuerwehr. Die zwei Männer und die Frau wurden mit Unterkühlung ins Tauernklinikum nach Zell am See gebracht. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden, weil ursprünglich von fünf Vermissten die Rede war. Das bewahrheitete sich zum Glück nicht.