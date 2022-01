Wiener Retter rücken alle zwei Minuten aus

Zu einem solchen in Penzing geht es mit eingeschaltetem Blaulicht und „Tatütata“. Dass nicht alle Verkehrsteilnehmer so reagieren, wie vorgeschrieben, wird jedem klar, der neben dem erfahrenen Fahrer Platz nimmt. „Schau dir das an, unfassbar“, sagt er fast beiläufig, während sich sein Beifahrer vom KURIER nervös am Haltegriff oberhalb des Fensters klammert.

Bereits am Weg zum Einsatzort wird die Rettung von einigen Autofahrern bewusst ignoriert – Rettungsgasse Fehlanzeige. Knapp vor Erreichen des Unfallorts, auf einem kleinen Weg in einem Waldgebiet, behindert schließlich noch ein Gaffer die Einsatzkräfte.

Was genau passiert ist, wird wenige Minuten später ersichtlich: Mitten in einer Kurve liegt ein blauer Škoda auf dem Dach. Die Spuren des Unfalls erkennt man an Teilen von zerbrochenem Autoglas. Die Lenkerin selbst hatte Glück im Unglück. Die Frau mit Anfang 30 wurde leicht verletzt und ist mit einem Schock davongekommen.

Sie wird mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht und die Sanitäter fahren zurück zur Rettungszentrale im dritten Bezirk. Hier ist die Rettung jeden Tag rund um die Uhr im Einsatz: Wenn Wiener die 144 wählen, landen sie in der Rettungsleitstelle, die im Vorjahr international ausgezeichnet wurde.