K-Zug abgelöst: Wiener Berufsrettung bekommt neue Fahrzeuge

Besonders markant sind die zwei baugleichen Versorgungsbusse, die bei so genannten Großschadensfällen – also Einsätzen, bei denen mit mehreren Verletzten und Erkrankten zu rechnen ist – alarmiert werden. Die Fahrzeuge sind laut Aussendung der Berufsrettung bis ins kleinste Detail durchgeplant. Eine Arbeitsgruppe aus Notfallsanitätern und Technikern hat zwei Jahre an den Bussen gearbeitet.

Umfangreiches Einsatzgebiet

"Die Einsatzteams der Berufsrettung Wien sorgen rund um die Uhr für die beste notfallmedizinische Versorgung der Wiener Bevölkerung. Auch dann, wenn es um die Versorgung einer großen Anzahl von Verletzen geht. Mit diesen Spezialfahrzeugen stellt die Stadt Wien auch weiterhin eine qualitativ hochwertige, präklinische Versorgung sicher“, kommentiert Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) die Aufrüstung des Fuhrparks.