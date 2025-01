Rückkehr der Donnerstagsdemos: Und wieder wird gegen Blau-Schwarz protestiert

Dabei gilt gerade die Wiener Polizeispitze durchaus auch als SPÖ-affin. Ein Wiener Polizeichef, der medienwirksam seine Tochter von der Demo geholt hatte, musste sogar wenig später den Hut nehmen.

Am 19. Februar gab es die größte Demo mit rund 150.000 Teilnehmern, am 24. Februar folgte die erste echte Donnerstagsdemo - in den ersten Wochen mit meist um die 10.000 Demonstranten. Danach fiel die Zahl immer weiter ab, in den Sommermonaten auf unter 1000. Grund dafür war auch, dass sich die blaue Ministerriege mit Politikern wie Hubert Gorbach oder Wolfgang Haupt als weniger rechts entpuppte, als von vielen vermutet.

Die Aktivisten hingegen wurden zunächst radikaler. Im Juni brachen rund 30 Personen aus dem Demozug aus und drangen ins Hotel Mariott ein, wo gerade Finanzminister Karl-Heinz Grasser an einer Tagung der österreichischen Nationalbank teilnahm.