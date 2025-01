Gegen "rechtsextremen Bundeskanzler": Heute starten Donnerstags-Demos wieder

"Wir demonstrieren nicht gegen Österreich, wenn wir gegen Haider demonstrieren": Filmstar Michel Piccoli reiste im Februar 2000 eigens aus Frankreich an, um in Wien auf die Straße zu gehen.

"Alarm für die Republik: Protest gegen rechtsextremen Bundeskanzler" betitelten die Veranstalter ihre Versammlung, die um 18 Uhr am Ballhausplatz in Wien startet: Rund um das Bundeskanzleramt soll eine Menschenkette gebildet werden.

"Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir um unsere Demokratie kämpfen müssen", schreiben die Organisatoren auf ihrer Homepage.

Protest auch in Graz und Salzburg

Auch in einigen Landeshauptstädten wird Donnerstagabend demonstriert: Das "Solidarische Team Salzburg" ruft am Hauptbahnhof Salzburg zu einer "Kundgebung gegen Blau-Schwarz"auf, in Graz das "Bündnis linker und antifaschistischer Gruppen" am Südtiroler Platz zum "Donnerstag gegen Blau-Schwarz".