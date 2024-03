Direkt nach Gefängnis: Prediger des Wien-Attentäters abgeschoben

Zuletzt wurde G. im Oktober 2022 im Landesgericht für Strafsachen in Wien wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation zu 19 Monaten Haft verurteilt - das Oberlandesgericht hob die Strafe sogar auf 27 Monate an.

Die Haft verbüßte der Mann mit dem auffälligen Bart, den hochgeschlagenen Hosenbeinen und der betont ruhigen Stimme in der Justizanstalt St. Pölten. Bis 1. Dezember des Vorjahres, wie der KURIER nun erfuhr. Denn sofort nach Verbüßung der Strafe musste er Österreich verlassen und in seine Heimat Nordmazedonien zurückkehren. Zudem wurde er mit einem Einreiseverbot von der Dauer von zehn Jahren belegt.

Die Ausreise sei freiwillig erfolgt, heißt es. Dennoch sei Argjend G. von Polizisten bis zur slowenischen Grenze "begleitet" worden.

G. ist in Österreich aufgewachsen - in einem nicht besonders religiösen Elternhaus. 2012, da war er 14 Jahre alt, meldete sich seine Schule bei der Polizei. Der Jugendliche weise "radikale Tendenzen" auf. Vier Jahre später gründete er die Bewegung "Ansar" - und sprach Menschen auf der Straße an, um zu "missionieren". Danach erteilte er in der Uniklinik St. Pölten "Islam-Unterricht", der vielmehr IS-Propaganda war. Ein Gerichtsverfahren folgte. Er wurde im Zweifel freigesprochen.

Der "Wissende"

In der Szene galt er als "Wissender" - also als Führer und Lehrer. Bei den Verfassungsschützern und Ermittlern als einer, der der nächste führende dschihadistische Prediger in Österreich werden wolle. Der arabisch lernte, um später nach Saudi Arabien auszuwandern und Imam zu werden. Der eine Wohnung in St. Pölten anmietete, in der er Koranunterricht abhielt - unter seinen Schülern befand sich auch der spätere Attentäter Kujtim F.