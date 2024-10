Diese Woche bringt sonnige Grüße vom Altweibersommer

In den kommenden Tagen etabliert sich ruhiges Herbstwetter mit Temperaturen bis zu 21 Grad. Nur am Mittwoch liegt den Experten von Geosphere Austria zufolge eine leichte Störungszone über der Alpenrepublik, die für viele Wolken und gebietsweisen Niederschlag sorgen dürfte.

Am Montag lösen sich lokale Nebel- und Hochnebelfelder in den inneralpinen Tälern sowie entlang der Donau und in den Beckenlagen meist am Vormittag auf. Danach wird es ein verbreitet sehr sonnig. Der Wind weht schwach und die Temperaturen erreichen in der Früh zwischen drei und zehn Grad, die Tageshöchstwerte zwischen zwölf und 21 Grad.