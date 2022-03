Diebstähle auf Baustellen: 88 Prozent der heimischen Bauunternehmen betroffen

Neben der Corona-Krise und dem Mangel an Rohstoffen haben Bauunternehmen ein weiteres Problem: Baustellendiebstähle. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes gab es vor Corona jährlich bis zu 3.500 Anzeigen, diese sind mittlerweile auf unter 2.700 zurückgegangen. Die Dunkelziffer soll laut einer Untersuchung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) jedoch deutlich höher sein.

Im Vergleich zu den Vorjahren wurde heuer zwar weniger oft eingebrochen, jedoch stiegen die Schadenssummen. Wurde im Jahr 2013 noch eine Schadenssumme von zehn Millionen Euro verzeichnet, stieg diese 2017 auf einen Höchstwert von 18,5 Millionen Euro an.

In den Folgejahren bewegte sich der Wert um 17 Millionen Euro und fiel pandemiebedingt 2020 auf 11,6 Millionen Euro. "Die Schadenssumme entwickelt sich mittlerweile in Richtung 20 Millionen Euro", sagte KFV-Experte Armin Kaltenegger in einem Mediengespräch am Donnerstag.

Preissteigerungen am internationalen Markt sowie Krisen seien mitverantwortliche Faktoren. "Wir werden große Unterbrechungen von Lieferketten aufgrund der Ukraine-Krise haben", konstatierte Kaltenegger.

Kleingeräte, Holz und Kupfer werden entwendet

Eine Befragung im Juni vergangenen Jahres ergab, dass rund 88 Prozent der Bauunternehmen von Diebstählen betroffen waren. Im Durchschnitt verzeichneten die befragten Unternehmen bis zu fünf Diebstähle pro Jahr. Tendenziell werden immer mehr hochwertigere Güter wie Fahrzeuge und Bagger gestohlen.