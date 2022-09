Diebesbande nach 54 Taten in Klagenfurt ausgeforscht

Nach insgesamt 54 Diebstählen in Kärnten sind nun zwei Männer (30 und 31 Jahre alt) und eine 20-jährige Frau aus Klagenfurt ausgeforscht worden. Die drei hatten in der Zeit von März bis Juli Bargeld und Bankomatkarten aus unversperrten Autos gestohlen, die auf Privatgrundstücken und Carports sowie Parkplätzen bei Wohnanlagen abgestellt waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Umfassend geständig

Die Täter waren sowohl in Klagenfurt, als auch in St. Veit an der Glan und im Bezirk Klagenfurt-Land aktiv. Mit den Bankomatkarten holten sie sich Zigaretten aus Automaten, diese teilten sie sich ebenso wie das erbeutete Geld. Neben den 54 Diebstahlshandlungen werden ihnen auch noch 13 Betrugshandlungen sowie 35 Begleitdelikte (Urkundenunterdrückung und Entfremdung unbarer Zahlungsmittel) zur Last gelegt. Alle drei sind umfassend geständig.