"Die Zeit drängt": Caritas macht Druck in Sachen Pflegereform

Konkret fordert die Caritas mehr Flexibilität im Angebot. Aktuell haben Betreuungsbedürftige die Möglichkeit, entweder durch mobile Dienste wenige Stunden gepflegt zu werden oder sich - Zuhause oder stationär - eine 24-Stunden-Betreuung zu nehmen. Es brauche aber mehrstündige Unterstützungs- und Entlastungsdienste für pflegende Angehörige, mehr Kurzzeitpflege, Tageszentren und teilstationäre Einrichtungen.

Viele Demenzkranke sind etwa körperlich fit, können jedoch den Alltag nicht mehr alleine bewältigen - etwa, weil sie vergessen, den Herd auszuschalten. Hier würden mehrstündige Betreuungsformen sowohl die Lebensqualität der Pflegebedürftigen erhöhen, als auch die Angehörigen entlasten.

Scharfe Rechnungshof-Kritik

Eine weitere Forderung der Caritas sind einheitliche Qualitäts- und Versorgungsstandards vom Boden- bis zum Neusiedlersee. Auch der Rechnungshof kritisiert in seinem Bericht einen Fleckerlteppich an Zuständigkeiten, Kriterien und Qualitätsstandards. Die Qualität der Pflege dürfe jedoch "nicht länger von der Postleitzahl abhängen", so Landau.

Und schließlich wünscht sich die Caritas eine nachhaltige Finanzierung der Pflege. Diese müsse ausreichend und solidarisch sichergestellt werden und sich "aus mehreren Quellen speisen", sagte Landau.

"Spüre, wie sie leiden"

Einen eindringlichen Wunsch richtete schließlich noch Rudolfine Fiklik, eine Bewohnerin des Hauses Schönbrunn, an die Bundesregierung. Sie sei vor eineinhalb Jahren in das Caritas-Haus gekommen, um es sich einmal anzuschauen - und sei "sofort geblieben". Ihr fehle es an nichts, sehr wohl fehle es aber an Personal: "Ich spüre, wie sie leiden."

Die Pflegekräfte seien "in jeder Hinsicht überfordert", weil sie sich weder um die Bewohner, noch um ihre eigenen Familien ausreichend kümmern könnten. "Ich möchte nur darum bitten, dass man sich mit der Sache mehr beschäftigt", appellierte Fiklik.