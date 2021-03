Die Woche wird wieder winterlich

Viel Schnee an der Alpen-Nordseite

Mit der Kaltfront erreicht ein erster Schwall feucht-kalter Nordseeluft Sonntagnacht die Alpennordseite und bringt von Vorarlberg bis ins Salzkammergut oberhalb von 500 bis 600 m Schneefall. Am meisten Neuschnee fällt dabei im Arlberggebiet. Nach einer kurzen Schwächephase am Montag tagsüber setzt am Montagnachmittag an der gesamten Alpennordseite von Vorarlberg bis in die Obersteiermark und das Mostviertel oberhalb von 400 bis 600 m ergiebiger Schneefall ein.

Der Schneefall setzt sich bis Mittwochfrüh fort, anschließend sind nur mehr ein paar Schneeschauer zu erwarten. "Während in tiefsten Lagen der Schnee tagsüber durch die diffuse Strahlung wieder wegtaut, baut sich in Lagen oberhalb von 700 bis 900 m eine satte Schneedecke auf“, erklärt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. "Dabei sind bis Mittwoch in den höheren Tallagen durchaus 15 bis 30 cm, im Arlberggebiet sogar 50 bis 80 cm Neuschnee zu erwarten."