Wo schon jetzt Frühling ist und wo er bald hinkommt

Der Frühling macht, was er will

So läutet die Kirschblüte bereits im Februar den Frühling in Europa ein, wenn der Winter mild war – allerdings nur in Portugal. Bei uns blüht die rosa Kirschblüte erst ab Anfang April (etwa die Kirschblüte am Fuß des Leithagebirges zwischen Donnerskirchen und Purbach, am Foto oben). Und weil sich die Klimazonen quer durch Europa ziehen, kommt der Frühling erst im Mai in Russland an, etwa zum selben Zeitpunkt wie bei uns in den Gebirgen. Auch wann genau der Sommer beginnt, ist reine Definitionssache, so Herbert Formayer. „Denn im Süden bleibt die Vegetation das ganze Jahr über grün, während sie bei uns erst im Frühjahr frisch ergrünt“.