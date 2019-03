IS-Verdächtiger aus Wien wollte "politische Message" schicken

Auf den ersten Blick wirkt der mutmaßliche IS-Terrorist Qaeser A. (42) auf seinem Facebookprofil wie ein ganz normaler Iraker, der in Wien lebt. Er interessiert sich für arabische Unternehmen, einen bekannten Elektrofachmarkt, eine Hausärztin in der Leopoldstadt und er postet Fotos von seinem Arbeitsplatz als Sicherheitsmann – in einem Fußballstadion, in einem Supermarkt sowie in einem großen Möbelhaus.

Politisch interessiert er sich offenbar vor allem für die SPÖ und auch ein wenig für die Grünen. Außerdem folgt er dem deutschen Autor Jürgen Todenhöfer, der sich mit dem Islamischen Staat beschäftigt, Integrationsvereinen und Weiterbildungs-Initiativen. Und er scheint Paintball gespielt zu haben.