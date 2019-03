Gesuchter ICE-Attentäter offenbar in Wien gefasst

Ein in Zusammenhang mit den Anschlägen auf ICE-Züge in Deutschland ist nun in Wien ein Mann festgenommen worden. Es handelt sich dabei um einen 50-jährigen anerkannten Flüchtling aus dem Irak. Das berichtet die Kronen Zeitung, die Staatsanwaltschaft Wien hat das mittlerweile bestätigt.

Der Mann wurde von der der Elite-Einheit Cobra in einem Wiener Gemeindebau verhaftet. Gestern gab es in diesem Zusammenhang eine Razzia in Wien-Simmering.