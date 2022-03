Die vierte Dosis: Möglich, aber ohne Rechtsanspruch

Italien hat am Dienstag begonnen, die vierte Dosis der Corona-Schutzimpfung zu verteilen, vorerst an gebrechliche Personen. Österreich ist nicht so weit: Das nationale Impfgremium hat noch keine allgemeine Empfehlung für den vierten Stich ausgegeben.

„Aber wenn jemand die vierte Impfung haben will, bekommt er sie“, merkt Michael Koren, Impfkoordinator in der Steiermark, an.