Die Themen des Tages - der Nachrichtenüberblick aus der KURIER-Redaktion

Brexit: Wo die Briten in der EU fehlen werden - und wo nicht Die Briten treten heute aus der EU aus. Großbritanniens Abwesenheit reißt eine tiefe Lücke in die Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Doch ein Zusammenwachsen Europas wird leichter ( mehr dazu hier ).

Coronavirus: Fälle in Großbritannien, Schulen in China geschlossen

Die Schüler in Hongkong haben verlängerte Ferien, die EU stellt zehn Millionen Euro zur Verfügung und ein Kind in Deutschland ist erkrankt (mehr dazu hier).